У бежевому костюмі у клітинку: принцеса Анна у новому луку з'явилася на публіці

Її Високість відвідала завод із виробництва відновлюваної енергії Blackburn Meadows компанії E.ON, щоб оглянути об'єкт та зустрітися з командою у Шеффілді.

74-річна принцеса Анна була в картатому костюмі, чорному короткому пальті і з хусткою, яку накинула на плечі. Під пахвою Анна тримала сумку, на руках у неї були сині рукавички, а взула принцеса зручні черевики.

Принцеса, як завжди, зібрала волосся у свою фірмову зачіску, одягла золоті сережки-цвяшки та зробила легкий денний макіяж.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Минулого свого вихіду сестра короля Чарльза демонструвала аутфіт у зеленому кольорі, коли відвідала казарми Імджин в Іннсворті. Як головнокомандувачка Королівського логістичного корпусу, Анна пройшлася з командиром підполковником Гаретом Алленом повз меморіальну дошку, присвячену її візиту на зустріч із членами батальйону підтримки Об'єднаного корпусу швидкого реагування гуркхів.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

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