У бежевому костюмі у клітинку: принцеса Анна у новому луку з'явилася на публіці

Королівська принцеса Анна відвідала новий робочий захід.
Її Високість відвідала завод із виробництва відновлюваної енергії Blackburn Meadows компанії E.ON, щоб оглянути об'єкт та зустрітися з командою у Шеффілді.
74-річна принцеса Анна була в картатому костюмі, чорному короткому пальті і з хусткою, яку накинула на плечі. Під пахвою Анна тримала сумку, на руках у неї були сині рукавички, а взула принцеса зручні черевики.
Принцеса, як завжди, зібрала волосся у свою фірмову зачіску, одягла золоті сережки-цвяшки та зробила легкий денний макіяж.
Минулого свого вихіду сестра короля Чарльза демонструвала аутфіт у зеленому кольорі, коли відвідала казарми Імджин в Іннсворті. Як головнокомандувачка Королівського логістичного корпусу, Анна пройшлася з командиром підполковником Гаретом Алленом повз меморіальну дошку, присвячену її візиту на зустріч із членами батальйону підтримки Об'єднаного корпусу швидкого реагування гуркхів.
Читайте також:
- Травми через коней та замах: чотири епізоди, коли здоров'я принцеси Анни було під загрозою
- Як закохувалися принці та принцеси: 10 королівських історій кохання
- Це не секрет: що носить у сумці принцеса Уельська Кейт