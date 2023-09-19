У бежевому костюмі з накладними кишенями і гарному намисті: Олена Зеленська у стильному образі прибула до Нью-Йорка

Олена Зеленська разом із Володимиром Зеленським із офіційним візитом прибули до Нью-Йорка. Світлини з аеропорту з'явилися на офіційних сторінках подружжя в Instagram.

Олена і Володимир Зеленські / Фото: Instagram Олени Зеленської

Зеленські візьмуть участь у заходах 78-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. Цьогорічна тема спільної дискусії – "Відновлення довіри та глобальної солідарності".

Перша леді розповість про українських дітей і жінок.

"Найближчими днями матиму кілька виступів на різних полях Генасамблеї ООН. Зокрема, розповім про українських дітей і те, що вони змушені переживати через ворожий напад. Розповім про українських жінок і щойно ухвалену стратегію рівної оплати праці на заході, приуроченому до Міжнародного дня рівної оплати праці", - зазначила Олена у дописі.

Перша леді також зустрінеться із родиною Клінтон, яка підтримує Україну, і з генеральним директором ВООЗ. А ще вона спільно з гендиректоркою ЮНЕСКО відкриє виставку, присвячену руйнуванням культурної спадщини, які зафіксовані на знімках розбомблених Росією пам’яток України.

До США перша леді приїхала у стильному костюмі бежевого кольору, який складався із жакета з великими накладними кишенями і широких штанів зі стрілками. Талію вона підкреслила таким самим тканинним поясом. До костюму Олена підібрала бежевий топ і коричневі туфлі.

Олена і Володимир Зеленські / Фото: Instagram Олени Зеленської

На шиї Зеленської було гарне різнокольорове намисто і кулон на делікатному ланцюжку, а у вухах – золотисті сережки-пусети. Красиве укладання з локонами і ніжний макіяж завершили лук першої леді.

Олена і Володимир Зеленські / Фото: Instagram Олени Зеленської

Володимир Зеленський був одягнений у поло з довгими рукавами кольору хакі із вишитим на серці тризубом і штани карго такого самого кольору. Взутий президент був у кросівки бежевого відтінку.

Нагадаємо, Олена Зеленська із патріотичним кулоном і в жакеті з флористичною вишивкою онлайн виступила на саміті.

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