У бежевому пальті і светрі кольору кемел: Бріжит Макрон у стильному образі з'явилася на заході

Перша леді Франції має чудове почуття стилю.
Бріжит Макрон разом із головним тренером збірної Франції з футболу Дідьє Дешам і мером Ліоном Грегорі Дусе взяла участь у запуску проєкту зі збору коштів "Pieces Jaunes" (Жовті монети) у Ліоні.
На заході вона з'явилася у монохромному аутфіті. На ній було бежеве пальто, светр кольору кемел із високим коміром, бежевому жакеті і бежевих штанях зі стрілками.
Образ перша леді доповнила чорними ботильйонами на стійких підборах і трикотажними рукавичками без пальців.
Бріжит зробила об'ємне укладання і улюблений макіяж смокі-айс.
Нагадаємо, Бріжит Макрон в елегантному пальті і замшевих лубутенах прийшла на похорон.
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