У бежевому пальті і светрі кольору кемел: Бріжит Макрон у стильному образі з'явилася на заході

Бріжит Макрон разом із головним тренером збірної Франції з футболу Дідьє Дешам і мером Ліоном Грегорі Дусе взяла участь у запуску проєкту зі збору коштів "Pieces Jaunes" (Жовті монети) у Ліоні.

На заході вона з'явилася у монохромному аутфіті. На ній було бежеве пальто, светр кольору кемел із високим коміром, бежевому жакеті і бежевих штанях зі стрілками.

Бріжит Макрон / Фото: Getty Images

Образ перша леді доповнила чорними ботильйонами на стійких підборах і трикотажними рукавичками без пальців.

Бріжит зробила об'ємне укладання і улюблений макіяж смокі-айс.

Бріжит Макрон / Фото: Getty Images

Нагадаємо, Бріжит Макрон в елегантному пальті і замшевих лубутенах прийшла на похорон.

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