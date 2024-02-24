У бежевому пальті і з коричневим шарфом: Урсула фон дер Ляєн приїхала до України

Очільниця Єврокомісії прибула до Києва, щоб продемонструвати свою солідарність у другу річницю повномасштабного вторгнення.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн приїхала до України, щоб взяти участь у заході, приуроченому другій річниці повномасштабного вторгнення Росії до України.

Фон лер Ляєн зазнімкували фотографи разом із президентом Володимиром Зеленським. Політикиня була одягнена у світло-бежеве класичне пальто і коричневий шарф на шиї.

Урсула фон дер Ляєн і Володимир Зеленський / Фото: Getty Images

"У Києві з нагоди другої річниці війни Росії проти України. І щоб відзначити надзвичайну стійкість українського народу. Більш ніж будь-коли, ми твердо стоїмо поруч з Україною. Фінансово, економічно, військово, морально. Допоки країна не стане остаточно вільною", – написала Урсула фон дер Ляєн на своїй сторінці в Х.

In Kyiv to mark the anniversary of the 2nd year of Russia’s war on Ukraine.



And to celebrate the extraordinary resistance of the Ukrainian people.



More than ever, we stand firmly by Ukraine.



Financially, economically, militarily, morally.



Until the country is finally free. pic.twitter.com/ZLWMbOxVFh — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2024

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