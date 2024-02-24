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У бежевому пальті і з коричневим шарфом: Урсула фон дер Ляєн приїхала до України

У бежевому пальті і з коричневим шарфом: Урсула фон дер Ляєн приїхала до України

У бежевому пальті і з коричневим шарфом: Урсула фон дер Ляєн приїхала до України

Урсула фон дер Ляєн і Володимир Зеленський / Фото: Getty Images

Очільниця Єврокомісії прибула до Києва, щоб продемонструвати свою солідарність у другу річницю повномасштабного вторгнення.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн приїхала до України, щоб взяти участь у заході, приуроченому другій річниці повномасштабного вторгнення Росії до України.

Фон лер Ляєн зазнімкували фотографи разом із президентом Володимиром Зеленським. Політикиня була одягнена у світло-бежеве класичне пальто і коричневий шарф на шиї.

Урсула фон дер Ляєн і Володимир Зеленський / © Getty Images
Урсула фон дер Ляєн і Володимир Зеленський / Фото: Getty Images

"У Києві з нагоди другої річниці війни Росії проти України. І щоб відзначити надзвичайну стійкість українського народу. Більш ніж будь-коли, ми твердо стоїмо поруч з Україною. Фінансово, економічно, військово, морально. Допоки країна не стане остаточно вільною", – написала Урсула фон дер Ляєн на своїй сторінці в Х.

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