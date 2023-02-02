У бежевому пальті і з лаконічними сережками: Урсула фон дер Ляєн на вокзалі у Києві

Сьогодні, 2 лютого, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн з робочим візитом прибула до України.

На своїй сторінці у Twitter політикиня опублікувала світлину, зроблену на київському вокзалі. З поїзда Урсула вийшла у стильному бежевому пальті з чорними ґудзиками. На шиї у неї був шарф молочного відтінку. У вухах у неї були лаконічні сережки.

Good to be back in Kyiv, my 4th time since Russia‘s invasion.



This time, with my team of Commissioners.



We are here together to show that the EU stands by Ukraine as firmly as ever.



And to deepen further our support and cooperation. pic.twitter.com/zf8fvoNKnG — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 2, 2023

"Приємно приїхати до Києва. Цього разу з моєю командою комісарів. Ми тут разом, щоб показати, що ЄС залишається поруч з Україною як ніколи. І для подальшого поглиблення нашої підтримки та співпраці", - написала президентка Єврокомісії.

Нагадаємо, Урсула фон дер Ляєнам на зустрічі з королем Бельгії Філіпом і королевою Матильдою постала у світлому двобортному жакеті і чорній блузці.

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