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У бежевому пальті і з лаконічними сережками: Урсула фон дер Ляєн на вокзалі у Києві

У бежевому пальті і з лаконічними сережками: Урсула фон дер Ляєн на вокзалі у Києві

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
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У бежевому пальті і з лаконічними сережками: Урсула фон дер Ляєн на вокзалі у Києві

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Очільниця Єврокомісії у соцмережі виклала фото з Києва.

Сьогодні, 2 лютого, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн з робочим візитом прибула до України.

На своїй сторінці у Twitter політикиня опублікувала світлину, зроблену на київському вокзалі. З поїзда Урсула вийшла у стильному бежевому пальті з чорними ґудзиками. На шиї у неї був шарф молочного відтінку. У вухах у неї були лаконічні сережки.

"Приємно приїхати до Києва. Цього разу з моєю командою комісарів. Ми тут разом, щоб показати, що ЄС залишається поруч з Україною як ніколи. І для подальшого поглиблення нашої підтримки та співпраці", - написала президентка Єврокомісії.

Нагадаємо, Урсула фон дер Ляєнам на зустрічі з королем Бельгії Філіпом і королевою Матильдою постала у світлому двобортному жакеті і чорній блузці. 

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Дата публікації
Перегляди
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