У бежевому пальті із золотим поясом: королева Ранія з чоловіком зустрілися з імператорським подружжям Японії

Королівське подружжя Йорданії відвідало Імператорський палац у Токіо, де їх зустріли імператор Японії Нарухіто та імператриця Масако.

Королева Ранія була цього дня одягнена в бежеву сукню-піджак від Benchellal з гарним коміром, великими ґудзиками та накладними кишенями. Її Величність підібрала золотий пояс, що підкреслює талію від Marni і маленьку плетену сумку від Fendi. Взута королева Ранія була у світлі туфлі-човники із застібками від Jennifer Chamandi. Її волосся було зібране в зачіску, на очах був насичений мейкап і вона була в чорній захисній масці, як і решта учасників цієї зустрічі.

Королева Ранія з чоловіком Абдаллою II з візитом до Японії / Фото: Associated Press

У своєму Instagram королева Ранія також опублікувала кілька фотографій та написала:

"Було приємно відвідати сьогодні Їх Величностей імператора Нарухіто та імператрицю Масако в Імператорському палаці в Токіо разом з Його Величністю та спадковим принцом Аль Хусейном. Я була глибоко зворушена теплим прийомом Їхніх Величностей".

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З королем та королевою був присутній старший син – спадковий принц Хусейн, чиє весілля ми з нетерпінням чекаємо у червні.

Королева Ранія з чоловіком Абдаллою II з візитом до Японії / Фото: Associated Press

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