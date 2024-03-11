У бежевому пальті та білому капелюсі: герцогиня Софі приїхала на службу до Вестмінстерського абатства

Герцогиня Единбурзька Софі з чоловіком принцом Едвардом, герцогом Единбурзьким були присутні сьогодні на службі на честь Дня Співдружності.

До Вестмінстерського абатства в Лондоні, де відбувся захід, Софі приїхала у бежевому пальті з ґудзиками, білому капелюсі з чорним декором та замшевих бежевих туфлях-човниках на підборах. Під пальтом у Софі була квіткова сукню, а в руках вона тримала блакитний клатч-конверт. Також герцогиня одягла сережки-висячки, зробила гарний макіяж та зібрала волосся у пучок.

Герцогиня Единбурзька та принц Едвард / Фото: Associated Press

Її чоловік принц Едвард, який учора відсвяткував 60-річчя, був у темно-сірому костюмі у смужку, блакитній сорочці та краватці з принтом та у смужку.

Двоє дітей пари, 20-річна леді Луїза та 16-річний Джеймс, не були присутніми на сьогоднішній службі на честь Дня Співдружності.

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images

А ось панували на заході королева Камілла та принц Уельський Вільям. Король Чарльз службу пропустив, оскільки уникає поки що публічних заходів через хворобу.

Королева Камілла та принц Вільям / Фото: Associated Press

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