У бежевому пальті та чоботях на шпильках: графиня Софі на службі в Сандрінгемі

Родина принца Едварда та графині Софі вчора також у повному складі була присутня на різдвяній службі в Сандрінгемі.

Граф Весекський був зображений дорогою до церкви разом із 15-річним сином Джеймсом. Вони обидвоє були одягнені в костюми, а батько ще й у довге сіре пальто.

Принц Едвард із сином Джеймсом / Фото: Getty Images

Графиня Софі йшла разом із 19-річною дочкою леді Луїзою. Дівчина була в синьому вовняному пальті від Roland Mouret з гардеробу своєї мами, також вона була в синьому капелюсі зі стрічкою, на шиї у неї сяяла підвіска, а взута вона була в світлі туфлі із замші на високих стійких підборах. Луїза також одягла сережки і зробила кучеряве укладання.

Графиня Софі одягла світле кашемірове пальто від бренду JOSEPH, а в руках несла коричневий клатч від Sophie Habsburg. На ній були високі шкіряні чоботи від Reiss і світлий капелюх, підібраний в тон від Jane Taylor.

Графиня Софі Весекська з дочкою леді Луїзою / Фото: Getty Images

На службу до церкви святої Марії Магдалини прибули всі члени королівської сім'ї на чолі з королем Чарльзом III та королевою Каміллою.

Читайте також: