У бежевому пальті та чоботях з хутром: Меган за руку з принцом Гаррі сфотографували в Канаді

У день усіх закоханих герцог та герцогиня відвідали зимовий тренувальний табір Invictus Games Vancouver Whistlers 2025 One Year To Go 14 у Вістлері.

Одягнені в теплий зимовий одяг Гаррі та Меган тримаючись традиційно за руки, були заскочені прямуючи на засніжену гору, щоб поспілкуватися зі спортсменами, які тренуються на адаптивних лижах, а принц Гаррі навіть сів сам на адаптивні лижі, щоб спробувати пробігтися самостійно.

Меган була у бежевому пуховику Calvin Klein, під яким у неї був кашеміровий светр від Сo кольору слонової кістки та білі вузькі джинси. Також герцогиня взула чоботи з хутром SOREL та чорну шапку-біні Burberry. Розпустила волосся та зробила свій класичний макіяж.

Наступні три дні подружжя проведе зустрічаючись із членами зимового тренувального табору країн, що беруть участь, організованого перед Іграми Invictus Vancouver Whistler 2025.

"Оскільки Invictus продовжує адаптуватися та розвиватися, я дуже радий повідомити, що Фонд Invictus Games обрав Канаду для проведення перших в історії Зимових гібридних ігор 2025 року", — заявив принц Гаррі напередодні. Відбудуться ігри у лютому наступного року.

Зазначимо, що Ванкувер є особливим місцем для родини Сассекських.

Перш ніж відмовитися від своїх королівських обов'язків 2020 року, Меган, Гаррі та їхній син Арчі провели свою першу сімейну відпустку на острові.

