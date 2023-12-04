У бежевому пальті та хутряній шапці: королева Камілла потрапила під приціл фотографів у Сандрінгемі

Король Чарльз III та королева Камілла вже готуються до майбутніх різдвяних свят, які сім'я зазвичай проводить у Сандрінгемі.

У неділю подружжя сфотографували в Норфолку, Чарльз і Камілла відвідували церкву Святої Марії Магдалини в маєтку Сандрінгем.

Камілла була у бежевому пальті від Anna Valentine, у коричневій шапці зі штучного хутра Lock & Co. Hatters, а в руках тримала невелику сумку Moynat. Також Камілла накинула на шию довгий коричневий шарф, одягла шкіряні рукавички та взула замшеві чоботи на невисоких підборах.

Королева Камілла та король Чарльз III / Фото: Getty Images

Король також одягнув світло-коричневе пальто, сірий костюм та коричневі черевики у поєднанні з рукавичками. Чарльз мав задумливий вигляд, а його дружина Камілла поверталася і усміхалася до камер у перервах між розмовами з чоловіком. Дорогою до церкви Святої Марії Магдалини пару привітав преподобний канонік Пол Вільямс.

Королева Камілла та король Чарльз III / Фото: Getty Images

Нагадаємо, цього тижня у п'ятницю члени королівської родини зберуться на різдвяному концерті принцеси Уельської, який називається "Разом на Різдво". Цього року він буде присвячений тим, хто займається підтримкою немовлят, маленьких дітей та сімей по всьому Сполученому Королівству.

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