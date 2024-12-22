У бежевому пальті та хутряній шапці: як королева Єлизавета II приймала подарунки від підданих на Різдво

Цього року британська королівська родина святкуватиме Різдво вже третій рік без королеви Єлизавети ІІ.
Нам потрапив архівний знімок 2010 року, на якому королеві Єлизаветі II якраз після різдвяної служби у церкві Святої Марії Магдалини в Сандрінгемі доброзичливці дарували квіти та подарунки.
Цього дня, як бачимо, Єлизавета II була одягнена у світле пальто в клітинку з хутряними манжетами, білий шарф та хутряну шапку. Королева була взута у високі шкіряні чоботи на підборах, у вухах у неї були улюблені перлинні сережки, а на шарфі пришпилена брошка. Єлизавета усміхалася, коли дівчинка підійшла до неї подарувати подарунки.
Монархиня дуже любила замок Сандрінгем, проводила там усі зимові свята, починаючи від Різдва і аж до 6 лютого – дня смерті її дорогого батька короля Георга VI.
Читайте також:
- Принцеса Шарлотта успадкувала один талант від своєї прабабусі — королеви Єлизавети II: що це
- Вона була ласуном: названі улюблені ласощі королеви Єлизавети II
- Яка краса: улюблений замок королеви Єлизавети II вже прикрасили до Різдва