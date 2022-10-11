У бежевому пальті та капелюсі-таблетці: королева Максима з чоловіком-королем прибула до Швеції

Король і королева Нідерландів прибули з офіційним триденним державним візитом до Стокгольма, Швеції.
Їхніх королівських Величностей короля Віллем-Олександра та королеву Максиму зустріли в аеропорту шведська спадкова принцеса Вікторія та її чоловік Даніель.
Під час першої появи на публіці королева Максима з'явилася в бежевому пальті, капелюшку-таблетці і була взута в замшеві туфлі в тон на підборах.
Кронпринцеса Вікторія з'явилася на публіці в костюмі кольору фуксії, що складався з короткого жакету та спідниці міді, а доповнила аутфіт туфлями-човниками насиченого відтінку марсала на підборах у тон яким був підібраний клатч. На жакеті принцеси була пришпилена діамантова брошка у вигляді квітки, на шиї була золота прикраса, а у вухах сережки з перлинним камінням.
В Instagram королівське подружжя Нідерландів вже опублікувало перші фото з прийому з королем Швеції Карлом Густавом та королевою Сільвією. Під фото написано:
"Ми щасливі відвідати Швецію, тому що багато в чому ця країна викликає у нас замилування. Креативна та інноваційна. Боротьба за рівність для всіх".
Королева Нідерландів, нагадаємо, любить різні екстравагантні вбрання і раніше була помічена у костюмі кольору стиглої вишні на засіданні ООН у Нью-Йорку. Очікуємо побачити королеву і під час цього триденного візиту у різних образах.
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