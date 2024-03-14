У бежевому пальті та лакованих туфлях: елегантна королева Матильда вийшла у світ

Королева Бельгії Матильда здійснила новий робочий візит.
Її Величність відвідала школу GO!4cITy у Моленбек-Сен-Жан у Брюсселі. Цього разу Матильда з'явилася на публіці у бежевому пальто-накидці без коміра та з поясом на талії.
Королева доповнила свій образ мініатюрним клатчем, лакованими туфлями-човниками на підборах, великими золотими сережками у вухах, а також кількома золотими браслетами на зап'ястях та годинником. На пальці у Матильди виблискувала її заручальна каблучка із сапфіром (не тільки принцеса Уельська носить таку прикрасу ). Матильда зробила своє фірмове укладання та легкий денний макіяж.
Раніше цього тижня королева Матильда відвідала Букінгемський палац, де королева Камілла організувала прийом на честь Міжнародного жіночого дня. На прийомі бельгійська королева з'явилася в елегантній рожевій сукні та з новою зачіскою.
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