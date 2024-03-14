У бежевому пальті та лакованих туфлях: елегантна королева Матильда вийшла у світ

Її Величність відвідала школу GO!4cITy у Моленбек-Сен-Жан у Брюсселі. Цього разу Матильда з'явилася на публіці у бежевому пальто-накидці без коміра та з поясом на талії.

Королева доповнила свій образ мініатюрним клатчем, лакованими туфлями-човниками на підборах, великими золотими сережками у вухах, а також кількома золотими браслетами на зап'ястях та годинником. На пальці у Матильди виблискувала її заручальна каблучка із сапфіром (не тільки принцеса Уельська носить таку прикрасу ). Матильда зробила своє фірмове укладання та легкий денний макіяж.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Раніше цього тижня королева Матильда відвідала Букінгемський палац, де королева Камілла організувала прийом на честь Міжнародного жіночого дня. На прийомі бельгійська королева з'явилася в елегантній рожевій сукні та з новою зачіскою.

Королева Матильда, королева Камілла та герцогиня Глостерська / Фото: Associated Press

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