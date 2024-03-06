У бежевому пальті та сережках-черепашках: королева Максима вирушила в робочу поїздку

Королева Нідерландів відвідала з робочим візитом індустріальний парк Чемелот та кампус Брайтлендс у Геліні.

Королева Максима здійснює серію візитів у галузі сталого розвитку та циклічності. Ми ж оцінюємо її новий образ, і він чудовий.

Її Величність була в двобортному вовняному пальті світло-коричневого кольору від Max Mara, під яким у неї була світло-молочна блузка Natan Couture і вона одягла широкі штани та взула чоботи від Gianvito Rossi.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Свій образ королева Максима доповнила сережками у вигляді черепашок від Prada, в руках тримала сумку Susan Gail з бамбуковою ручкою із чорної шкіри та зробила макіяж з акцентом на очі.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Під час свого минулого виходу Максима з'явилася на публіці в сіро-жовтій сукні та замшевих човниках, того дня Її Величність зустрілися з мером Амстердама Фемке Галсемою.

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