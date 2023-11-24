У бежевому пальті та сережках-рибках: королева Максима на діловому заході в Гаазі

Королева Нідерландів любить носити не лише яскраві чи сірі луки, а й бежеві вбрання.

Днями королева Максима була присутня на засіданні виборчої програми Міністерства фінансів з фінансової освіти та фінансового здоров'я у будинку Йогана де Вітта у Гаазі.

На зустріч Її Величність приїхала у бежевому пальті з поясом на талії, під яким була, схоже, максіспідниця і взула шкіряні високі чоботи. У руках Максима несла маленький клатч зі зміїної шкіри, а образ доповнила великими золотими сережками у вигляді рибок.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Очі королева підкреслила чорним олівцем і розтушувала, а губи трохи підкреслила рожевою помадою. Нігті Максима нафарбувала світлим лаком і одягла каблучку.

Минулого свого виходу королева Максима викликала фурор сірим total look, коли приїжджала на презентацію.

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