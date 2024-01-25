У бежевому пальті та сережках з гібіскусом: королева Максима зустрілася з жінками в Алмері

Її Величність відвідала район Алмере-Гейвен в Алмері. Візит зосереджений на мешканцях району, з акцентом на ініціативах щодо розширення зв'язків між сусідами та на тому, як мешканці вирішують проблеми у сфері якості життя, рівності можливостей та самотності.

Максима зустрілася з жінками, які займаються рукоділлям, і сама взяла нитки та спиці до рук, щоб спробувати щось зв'язати.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Королева одягла цього дня двобортне пальто Max Mara, під ним була сукня Zeus+Δione, взута вона була в коричневі високі чоботи на підборах Stella McCartney. Денний аутфіт королеви доповнювали сережки підвіски з гібіскусом Coolook, браслет із прісноводних перлів із підвіскою у вигляді літери "М" від Kultura та каблучка на пальці з каменем.

Волосся королева розпустила та зробила макіяж з акцентом на очі.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Раніше цього тижня королева Максима також відвідала медичний центр VieCuri, щоб отримати інформацію про програму оцінки медичного обслуговування у Венлі. Тоді на публіці вона з'явилася в образі схожих відтінків.

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