У бежевому пальті та сукні на запах: королева Летиція відвідала церемонію

Королева Летиція з понеділка повернулася до виконання своїх королівських обов'язків.
Її Величність побувала сьогодні на церемонії вручення Національної премії інвалідам 2024 року в королівському палаці Арангуеса в Арангуесі.
На королеві цього разу було бежеве пальто Carolina Herrera, під ним блакитна сукня на запах і зі шнурівкою з боків Adolfo Domínguez, в руках вона тримала маленьку коричневу сумку Carolina Herrera.
Взута її Величність була в нюдові туфлі на дуже скромних підборах. Раніше ми розповідали, чому королева перестала носити взуття на високих підборах, і це пов'язано із проблемами зі здоров'ям.
Летиція розпустила волосся, зробила традиційний денний макіяж, обійшлася без манікюру та обов'язково одягла свою улюблену каблучку Coreterno вартістю 975 євро.
Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, чому королева перестала носити свою заручальну каблучку, яку отримала від чоловіка короля Філіпа VI у день заручин.
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