У бежевому пальті та сукні на запах: королева Летиція відвідала церемонію

Королева Летиція з понеділка повернулася до виконання своїх королівських обов'язків.

Її Величність побувала сьогодні на церемонії вручення Національної премії інвалідам 2024 року в королівському палаці Арангуеса в Арангуесі.

На королеві цього разу було бежеве пальто Carolina Herrera, під ним блакитна сукня на запах і зі шнурівкою з боків Adolfo Domínguez, в руках вона тримала маленьку коричневу сумку Carolina Herrera.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Взута її Величність була в нюдові туфлі на дуже скромних підборах. Раніше ми розповідали, чому королева перестала носити взуття на високих підборах, і це пов'язано із проблемами зі здоров'ям.

Летиція розпустила волосся, зробила традиційний денний макіяж, обійшлася без манікюру та обов'язково одягла свою улюблену каблучку Coreterno вартістю 975 євро.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, чому королева перестала носити свою заручальну каблучку, яку отримала від чоловіка короля Філіпа VI у день заручин.

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