У бежевому пальті та з крокодилячою сумкою: королева Камілла приїхала на кінні перегони

75-річна королева прибула на фестиваль у монохромному луку верблюжого кольору. Ми помітили, що від моменту смерті королеви Єлизавети II і сходження на престол короля Чарльза, його дружина полюбила виходити у вбраннях бежевого, синього та білого кольорів.

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Associated Press

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Сьогодні Камілла обрала верблюжий відтінок. На ній було пальто від Anna Valentine, під яким виднілася блузка в бежевий горох і спідниця в тон, а руках королева тримала крокодилячу сумку-валізу від Aspinal of London, а взута була в замшеві бежеві чоботи Russell & Bromley.

Також Її Величність одягла свій улюблений капелюх з хутряним оздобленням від Lock & Co, а на пальто пришпилила брошку у вигляді вершника верхи на коні. З прикрас на ній були ще перлинні сережки-кліпси, і Камілла була у чорних шкіряних рукавичках.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Челтнемський фестиваль також відвідали Зара та Майк Тіндалли. Дочка принцеси Анни мала розкішний вигляд в бордовому пальті середньої довжини, під яке одягнула синю сорочку з рюшами та темно-сині штани-дудочки, доповнивши образ шкіряними синіми туфлями на стійких підборах. Образ її чудово був доповнений капелюхом-таблеткою.

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