У бежевому пальті та з нарцисами в руках: королева Камілла відвідала притулок для жінок

Її Величність побувала у жіночому притулку в Свіндоні, щоб відзначити 50-річчя Свіндонської служби підтримки жертв домашнього насильства (SDASS). Під час візиту Камілла зустрілася з персоналом, волонтерами, сім'ями та партнерськими агентствами.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Королева з'явилася на публіці в тому самому пальті від Anna Valentine верблюжого кольору, яке носила на Різдво, коли вся родина вирушила на службу до церкви святої Марії Магдалини. Під пальтом Камілла мала світлу сорочку і зелений джемпер, а також червону спідницю в клітинку. Взула королева чорні замшеві чоботи на стійких квадратних підборах.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

У неї була її фірмова зачіска, макіяж із підводкою на повіках і нюдовою помадою на губах та перлинні сережки у вухах. У руках Камілла несла букет нарцисів.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Нагадаємо, під час минулого свого виходу королева Камілла публічно прокоментувала стан здоров'я короля Чарльза ІІІ, якому цього тижня зроблять операцію щодо збільшення простати.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

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