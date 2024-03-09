У бежевому пальті у стилі мілітарі і зі стьобаним клатчем: Бріжит Макрон на вулицях Парижа

Перша леді Франції Бріжит Макрон зі своїм чоловіком, президентом Еммануелем Макроном, взяли участь у церемонії закріплення права на аборт у конституції, що стало потужним сигналом підтримки прав жінок у Міжнародний жіночий день. Після цього Бріжит зустрілася із публікою, яка вітала її на Вандомській площі в Парижі.

Еммануель і Бріжит Макрони / Фото: Associated Press

Цього дня Макрон продемонструвала стильний образ. На ній було бежеве двобортне пальто у стилі мілітарі із золотими ґудзиками, чорні прямі штани і чорні гостроносі ботильйони на шпильках.

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Свій аутфіт перша леді доповнила чорним стьобаним клатчем і шкіряними рукавичками. Акуратне укладання, макіяж смокі-айс і каблучки з каміння завершили лук Бріжит.

Нагадаємо, Бріжит Макрон в ефектному образі відвідала показ улюбленого бренду Louis Vuitton у межах Тижня моди у Парижі.

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