У бежевому плащі та світлих штанях: стильна принцеса Леонор на заході із сім'єю

Церемонія, на якій вона вручала нагороди називається премія "Принцеси Астурійської", під час виступу на ній дочка королеви Летиції та короля Філіпа VI сказала: "Я дуже добре розумію і усвідомлюю, в чому полягає мій обов'язок і які наслідки тягне за собою", додавши, що для неї "честю" скласти присягу на конституції Іспанії у свій 18-й день народження", який вона відсвяткує 31 жовтня.

Принцеса Леонор / Фото: Associated Press

Також у вихідні Леонор із сестрою інфантою Софією та батьками побувала у селах Арроес, Піона та Канданалу, які були удостоєні звання "Найкращі астурійські села 2023 року". Це було наступного дня після проведення церемонії.

Принцеса Леонор / Фото: Getty Images

Принцеса була одягнена у світлий короткий плащ від YERSE, джинсову сорочку elPulpo та світлі молочні штани у поєднанні з кедами. Леонор зібрала волосся у високий хвіст і одягла золоті сережки-пусети, як носить її мати Летиція.

Принцеса Леонор / Фото: Getty Images

На церемонії також з'явилася бабуся Леонор – мати королеви Летиції, яку ми раніше ніколи не бачили.

Іспанська королівська родина / Фото: Getty Images

Читайте також: