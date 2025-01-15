У бежевому пончо і на шпильках: прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні на зустрічі з Зеленським

Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Римі з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні. Зустріч відбулася у штаб-квартирі уряду в палаці Кіджі.

Мелоні тепло зустріла українського лідера. Вони привітали одне одного та обійнялися.

Володимир Зеленський і Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

Мелоні з'явилася там у бежевому пончо, штанному костюмі кольору слонової кістки та білій сорочці. Вбрання вона скомбінувала з білими гостроносими туфлями-човниками на шпильках.

Володимир Зеленський і Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

Прем'єрка зробила гарну зачіску з локонами, макіяж із темно-рожевою помадою і червоний манікюр. Вуха вона прикрасила золотими сережками у вигляді листочків, а на зап'ясті був золотий браслет з різнокольоровим камінням.

Володимир Зеленський і Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

Зеленський був одягнений у чорний світшот з вишитим гербом, штани кольору хакі та бежеві кросівки.

Володимир Зеленський і Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Володимир та Олена Зеленські привітали українців з Новим роком гарною світлиною біля ялинки.

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