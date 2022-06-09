У бежевому штанному костюмі та човниках в тон: шведська кронпринцеса Вікторія відвідала новий захід

Спадкоємиця шведського трону кронпринцеса Вікторія перебуває з візитом у Нідерландах.
Ми вже бачили, як Вікторія відвідувала галавечерю Шведської торгової палати в готелі Okura в Амстердамі, а також розглядали три її образи з першого дня візиту.
Вчора, її королівська Високість відвідала Лабораторію інновацій у галузі електронної мобільності Делфтського університету у Делфті, Нідерланди.
Кронпринцеса Вікторія була одягнена в бежевий штанний костюм, до якого підібрала туфлі-човники в тон і такого ж кольору топ. З прикрас принцеса одягла великі золоті сережки-пластини, кілька золотих підвісок та браслети на зап'ясті. На пальці у Вікторії виблискувало кілька каблучок. Волосся Вікторія зібрала у традиційний низький пучок та зробила легкий денний макіяж.
Відомо також, що принцеса відвідала гавань у Роттердамі та переглянула виставку підводних оборонних технологій.
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