У бежевому total look: королева Максима сяяла на виставці в Парижі

Королева Нідерландів Максима продовжує свій візит до Франції.
Сьогодні Її Величність відвідала виставку нідерландської художниці моди та образотворчого мистецтва Вівіан Сассен у Європейському домі фотографії у Парижі.
Королівську особу привітав директор Європарламенту Саймон Бейкер після прибуття на виставку.
Цього разу 52-річна королева Максима обрала total бежевий аутфіт. На ній була сукня-пальто, зверху кейпнакидка, бронзові туфлі-човники із замші на підборах, коричневі рукавички зі шкіри на руках, а також великі золоті прикраси – сережки, широкий браслет та кілька брошок.
Максима зробила легке укладання хвилями та класичний денний макіяж.
Вчора ввечері королева разом із першою леді Франції Бріжит Макрон відвідали виставку нідерландського модельєра "Iris Van Herpen: скульптурування почуттів" у Музеї декоративного мистецтва у Парижі. На заході Її Величність сяяла у вечірній сукні.
Читайте також: