У бежевому total look: королева Максима сяяла на виставці в Парижі

Сьогодні Її Величність відвідала виставку нідерландської художниці моди та образотворчого мистецтва Вівіан Сассен у Європейському домі фотографії у Парижі.

Королівську особу привітав директор Європарламенту Саймон Бейкер після прибуття на виставку.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Цього разу 52-річна королева Максима обрала total бежевий аутфіт. На ній була сукня-пальто, зверху кейпнакидка, бронзові туфлі-човники із замші на підборах, коричневі рукавички зі шкіри на руках, а також великі золоті прикраси – сережки, широкий браслет та кілька брошок.

Максима зробила легке укладання хвилями та класичний денний макіяж.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Вчора ввечері королева разом із першою леді Франції Бріжит Макрон відвідали виставку нідерландського модельєра "Iris Van Herpen: скульптурування почуттів" у Музеї декоративного мистецтва у Парижі. На заході Її Величність сяяла у вечірній сукні.

Іріс ван Герпен, королева Нідерландів Максима та Бріджит Макрон / Фото: Getty Images

Читайте також: