У бежевому жакеті і сережках-пусетах: Олена Зеленська звернулася до учасників Венеційського бієнале

Олена Зеленська записала відеозвернення до учасників цьогорічного Венеційського бієнале, які відвідали український павільйон.

На цьому павільйоні роздавали мапи бомбосховищ Венеції, що здивувало багатьох іноземних відвідувачів. Адже важко поєднати у свідомості прекрасну Венецію і бомбосховища.

"Але саме таке поєднання є звичним в Україні вже понад два роки повномасштабного російського вторгнення. Люди і пам’ятки однаково вразливі до агресії та ракет, хоч би в якій країні перебували.



"Створюючи мапу укриттів Венеції, ми прагнули нагадати світу про крихкість миру й про те, що ми можемо насолоджуватися мистецтвом і жити мирно, доки міжнародна спільнота залишається об’єднаною в підтримці України проти російських окупаційних військ", – кажуть автори нашого павільйону", – зазначила перша леді.

Український проєкт у Венеції мав символічну назву Net Making.

"В Україні багато людей після роботи чи навчання збираються разом, щоб вручну плести маскувальні сітки – захист для захисників. Але всі ми плетемо сітки й ментально, намагаючись зв’язати своє розірване, зруйноване нападом життя. Саме про це, про тяжкий воєнний досвід, усі роботи українських авторів", – додала Зеленська.



На відео перша леді постала в елегантному бежевому жакеті з виточками і білій сорочці. Волосся вона зібрала у пучок, випустивши спереду пасма, зробила макіяж у натуральних відтінках і прикрасила вуха золотистими сережками-пусетами.

Нагадаємо, Олена Зеленська у новому костюмі і блузці з краваткою-бантом пообідала у шкільній їдальні.

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