У бежевому жакеті і шарфі з торочкою: Джилл Байден із чоловіком відвідала пожежну частину

Перша леді США обрала для свого виходу образ у стриманих відтінках.

Президент США Джо Байден і його дружина Джилл Байден відвідали пожежну частину у Нантакеті, штат Массачусетс. Вони доставили її працівникам пироги.

Джо і Джилл Байдени / Фото: Associated Press

Там перша леді постала у комфортному луку стриманих відтінків. На ній був бежевий жакет, пуловер кольору слонової кістки, білий шарф із торочкою і коричневі обтислі штани. Аутфіт Джилл доповнила темно-бежевими чоботами на стійких підборах.

Перша леді зробила укладання з локонами, макіяж із акцентом на очах, вуха прикрасила сережками з перлами, шию – золотими ланцюжками з підвісками, а руки – золотими браслетами і годинником.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Президент був одягнений у чорне пальто, смугасту сорочку, темно-сині штани, чорну кепку і чорні туфлі.

Джо і Джилл Байдени / Фото: Associated Press

Нагадаємо, днями Джилл Байден у смарагдовому пальті та сукні-футлярі зустріла різдвяну ялинку біля Білого дому.

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