У бежевому жакеті і з локонами: Олена Зеленська під час онлайн-зустрічі

Олена Зеленська провела онлайн-зустріч із виконавчою директоркою Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) ООН Сінді Маккейн. Перша леді подякувала за допомогу Україні з боку організації, а також за особисту підтримку пані Маккейн.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Вони обговорили допомогу внутрішньо переміщеним українцям і забезпечення безкоштовним харчуванням школярів.

"Це важливо, адже в Україні 14,6 мільйона осіб потребують гуманітарної допомоги. Також важливо, що їжа, яку ви розподіляєте серед внутрішньо переміщених українців, вироблена саме в Україні. Тобто ви не лише допомагаєте тим, хто потребує цього найбільше, – ваша організація ще й підтримує українських виробників", – зазначила Зеленська.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Під час відеозв'язку Олена постала у діловому бежевому жакеті без коміра і чорному топі. Аутфіт дружина президента доповнила гарною зачіскою з локонами, макіяжем у ніжних відтінках і лаконічними сережками.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська у синьому костюмі взяла участь у робочій зустрічі з регіональними командами, які впроваджують Всеукраїнську програму ментального здоров’я "Ти як?" у громадах.

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