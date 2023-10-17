У бежевому жакеті та штанях: принцеса Олена сходила на прем'єру фільму

Учора дочка короля Хуан Карлоса I та королеви Софії була присутня на мадридській прем'єрі фільму "Мій інший Джон" у Cine Capitol.

На кінопоказ принцеса Олена приїхала у короткому бежевому жакеті та чорних штанях, взута у замшеві черевики на невисоких підборах, а в руках тримала маленьку плетену сумку та шарф. У неї було розпущене волосся, а у вухах виблискували золоті сережки.

Принцеса Олена / Фото: Getty Images

Минулого виходу принцеса Олена з'явилася на публіці в яскравому костюмі і з квіткою на грудях. Вона любить такими екстравагантними аксесуарами доповнювати свої образи. Тоді принцеса завітала на церемонію, де вручила нагороду "Золоте вухо 2023" іспанському тореадору Пако Уренья.

Принцеса Олена / Фото: Getty Images

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