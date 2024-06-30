У бежевому жакеті у дрібний горошок: Урсула фон дер Ляєн на діловій зустрічі

Очільниця Єврокомісії продемонструвала новий діловий аутфіт.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн разом із прем’єр-міністром Естонії Каєю Каллас і колишнім прем’єр-міністром Португалії Антоніу Коштою взяли участь у діловій зустрічі в аеропорту Брюсселя.
Там Урсула постала у приталеному бежевому жакеті у дрібний білий горошок, який скомбінувала з кремовою блузкою, чорними прямими штанями, чорними щільними шкарпетками і чорними туфлями із чорно-золотими пряжками.
Політикиня зробила укладання з прикореневим об'ємом і макіяж із темним відтінком рожевої помади. На шиї у неї було її улюблене перлинне намисто, а у вухах – сережки-цвяшки х чорним камінням.
Нагадаємо, Урсула фон дер Ляєн на пресконференції продемонструвала діловий образ у рожево-помаранчевому жакеті у клітинку з помаранчевими ґудзиками,
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