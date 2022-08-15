У бікіні кольору фуксії: 59-річна Демі Мур похизувалася стрункою фігурою на яхті

Акторка показала світлину зі своєї відпустки.

Демі Мур опублікувала в Instagram знімок зі свого відпочинку. На ньому акторка позує на яхті.

Одягнена вона у бікіні кольору фуксії, яке чудово сидить на її стрункій фігурі і підкреслює пікантне декольте. Зверху Мур одягла жовту сорочку. На обличчі у неї були сонцезахисні окуляри. Вона радісно усміхається на камеру.

Демі Мур/Instagram Демі Мур

"Насолоджуюсь літом", - підписала фото.

У коментарях підписники Демі пишуть багато компліментів з приводу її чудової фізичної форми:

"Яка ти красуня", "Чудова фігура", "Просто неймовірна", "Гарна і сексуальна леді".

Раніше акторка продемонструвала сексуальну фігуру у чорному та білому купальниках.

Нагадаємо, Мур має трьох доньок від актора Брюса Вілліса, з яким вона прожила у шлюбі з 1987 по 2000 рік: 33-річну Румер, 31-річну Скаут і 28-річну Таллулу.

Нині Демі зустрічається зі швейцарським шефкухарем і ресторатором Денієлом Хаммом, молодшим за неї на 13 років.

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