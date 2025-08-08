У бікіні на морі: позашлюбна дочка князя Монако поділилася фотографіями з відпустки

Жасмін Грімальді / © Instagram Жасмін Грімальди

33-річна дівчина поділилася новими фотографіями зі своєї літньої відпустки, на яких позує у бікіні на пляжі, їсть фрукти та насолоджується релаксом.

Жасмін традиційно не розповіла своїм фоловерам у Instagram, де вона проводить відпустку, просто опублікувала знімки.

Вона позувала в зеленому бікіні та білій максіспідниці на тлі кущів, а також з усмішкою у всі зуби на самому березі моря, показала, який вигляд має пляж і скільки в морі перебуває яхт та кораблів.

Раніше онука княгині Грейс Келлі показувала, як відпочивала у Парижі та фотографувалася на тлі Ейфелевої вежі.