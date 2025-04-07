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У бікіні на пляжі: принцесу Леонор сфотографували папараці під час відпочинку
Принцеса Леонор потрапила під приціл папараці під час відпочинку на пляжі і тепер її фото у купальнику красується на обкладинці журналу Diez Minutos.
Спадкоємиця іспанського трону насолоджувалася сонячним днем в Уругваї зі своїми одногрупниками з навчального корабля «Хуан Себастьян де Елькано», на якому вони перебувають в круїзі з січня 2025 року.
На фотографіях, опублікованих на обкладинці Diez Minutos в Instagram, Астурійська принцеса в бікіні насолоджується пляжним відпочинком. Вона в сонцезахисних окулярах, а її мокре волосся зібране в хвіст.
Відомо, що знімки були зроблені ще у березні, але опубліковані лише зараз.
Це рідкісні кадри, які б ніколи не з’явилися на обкладинці журналу в Іспанії, і, очевидно, королівський палац не коментуватиме інцидент.
Також ми показували нові знімки принцеси Леонор під час зупинки корабля на якому вона плаває у Чилі.