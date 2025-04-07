У бікіні на пляжі: принцесу Леонор сфотографували папараці під час відпочинку

Принцеса Леонор / © Getty Images

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Спадкоємиця іспанського трону насолоджувалася сонячним днем ​​в Уругваї зі своїми одногрупниками з навчального корабля «Хуан Себастьян де Елькано», на якому вони перебувають в круїзі з січня 2025 року.

На фотографіях, опублікованих на обкладинці Diez Minutos в Instagram, Астурійська принцеса в бікіні насолоджується пляжним відпочинком. Вона в сонцезахисних окулярах, а її мокре волосся зібране в хвіст.

Принцеса Леонор, фото: instagram.com/revistadiezminutos

Відомо, що знімки були зроблені ще у березні, але опубліковані лише зараз.

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Це рідкісні кадри, які б ніколи не з’явилися на обкладинці журналу в Іспанії, і, очевидно, королівський палац не коментуватиме інцидент.

Також ми показували нові знімки принцеси Леонор під час зупинки корабля на якому вона плаває у Чилі.

Принцеса Леонор / © Getty Images