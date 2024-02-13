У бікіні на пляжі: Піппа Міддлтон відпочиває на Сен-Барті з сім'єю

Молодша сестра принцеси Уельської – Піппа Міддлтон – насолоджується сімейною відпусткою на Карибах.
Видання Daily Mail поділилося фотографіями від папараці, які зробили ці світлини на пляжі та на яхті. На фото знята Піппа, її троє дітей – 5-річний син Артур, 2-річна донька Грейс та однорічна дочка Роуз та чоловік Джеймс Меттьюз.
40-річна Міддлтон вийшла на пляж в білому бікіні, до якого підібрала білий годинник і одягла свою заручальну каблучку з великим діамантом.
Разом із чоловіком та дітьми вони насолоджувалися відпочинком на пляжі готелю Eden Rock, що належить родині її чоловіка, на острові Сен-Бартс. Родина Метьюз володіє одним із найексклюзивніших готелів регіону. На курорті зупинялися такі зірки, як Елтон Джон, Бред Пітт та Леонардо Ді Капріо.
Батьки Джеймса, Девід та Джейн Метьюзи, переїхали до Сен-Барту у вересні 1995 року після покупки готелю. Тепер їхній син зі своєю родиною може прилетіти на відпочинок у будь-який момент.
Тим часом принцеса Уельська поїхала з чоловіком Вільямом і трьома дітьми до їхнього маєтку Анмер-гол, в Норфолку. Там Кейт відновлюється після операції, яку їй зробили у середині січня.
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