У бікіні на пляжі: Піппа Міддлтон відпочиває на Сен-Барті з сім'єю

Видання Daily Mail поділилося фотографіями від папараці, які зробили ці світлини на пляжі та на яхті. На фото знята Піппа, її троє дітей – 5-річний син Артур, 2-річна донька Грейс та однорічна дочка Роуз та чоловік Джеймс Меттьюз.

40-річна Міддлтон вийшла на пляж в білому бікіні, до якого підібрала білий годинник і одягла свою заручальну каблучку з великим діамантом.

Разом із чоловіком та дітьми вони насолоджувалися відпочинком на пляжі готелю Eden Rock, що належить родині її чоловіка, на острові Сен-Бартс. Родина Метьюз володіє одним із найексклюзивніших готелів регіону. На курорті зупинялися такі зірки, як Елтон Джон, Бред Пітт та Леонардо Ді Капріо.

Піппа Міддлтон з чоловіком Джеймсом / Фото: Associated Press

Батьки Джеймса, Девід та Джейн Метьюзи, переїхали до Сен-Барту у вересні 1995 року після покупки готелю. Тепер їхній син зі своєю родиною може прилетіти на відпочинок у будь-який момент.

Тим часом принцеса Уельська поїхала з чоловіком Вільямом і трьома дітьми до їхнього маєтку Анмер-гол, в Норфолку. Там Кейт відновлюється після операції, яку їй зробили у середині січня.

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