У бікіні на величезному пляжі: леді Амелія Віндзор насолоджувалася відпочинком у Норфолку
Леді Амелія Віндзор вже повернулася до Британії після відпустки, яку провела в Австрії та Швейцарії цього літа.
У своєму блогу в Instagram міс Віндзор опублікувала ще одне фото, на якому зображена в чорному купальнику, стоячи на величезному пляжі на тлі моря.
«Кінець серпня в Норфолку», — написала дівчина, яка наприкінці літа відсвяткувала своє 30-річчя.
Амелія також показала кадри красивої місцевої природи і опублікувала знімок великим планом, на якому добре видно, як вигоріло її біляве волосся на сонці за літні місяці.
Леді Амелія любить проводити час на природі і раніше вже неодноразово показувала це у своєму блогу.