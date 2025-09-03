ТСН у соціальних мережах

У бікіні на величезному пляжі: леді Амелія Віндзор насолоджувалася відпочинком у Норфолку

Леді Амелія Віндзор вже повернулася до Британії після відпустки, яку провела в Австрії та Швейцарії цього літа.

Амелія Віндзор

Амелія Віндзор / © Instagram Амелії Віндзор

У своєму блогу в Instagram міс Віндзор опублікувала ще одне фото, на якому зображена в чорному купальнику, стоячи на величезному пляжі на тлі моря.

«Кінець серпня в Норфолку», — написала дівчина, яка наприкінці літа відсвяткувала своє 30-річчя.

Амелія Віндзор / © Instagram Амелії Віндзор

Амелія Віндзор / © Instagram Амелії Віндзор

Амелія також показала кадри красивої місцевої природи і опублікувала знімок великим планом, на якому добре видно, як вигоріло її біляве волосся на сонці за літні місяці.

Природа Норфолку / © Instagram Амелії Віндзор

Природа Норфолку / © Instagram Амелії Віндзор

Леді Амелія любить проводити час на природі і раніше вже неодноразово показувала це у своєму блогу.

Амелія Віндзор / © Instagram Амелії Віндзор

Амелія Віндзор / © Instagram Амелії Віндзор

