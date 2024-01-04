У бікіні на яхті: леді Вікторія Герві насолоджується відпочинком на Барбадосі

47-річна леді Вікторія Герві була заскочена на яхті Lady Marmalade біля готелю Sandy Lane у Бріджтауні. Зірка була в купальнику у тваринний принт та білій бейсболці. У неї розпущене волосся, а на шиї великий золотий кулон на чорній нитці. Леді Вікторія зробила легкий макіяж, одягла браслети на руку та ногу та кілька каблучок і позувала, стоячи на краю яхти.

Леді Вікторія Герві / Фото: Getty Images

Вікторія Герві дуже любить світські тусовки та часто з'являється на публіці у різних провокаційних образах. Іноді її образи досить стильні, інколи ж мають безглуздий вигляд. Але те, що світська левиця намагається бути в центрі уваги, не викликає жодних сумнівів.

Леді Вікторія Герві / Фото: Getty Images

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