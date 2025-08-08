ТСН у соціальних мережах

У бікіні поплавала в озері: леді Амелія Віндзор показала, як відпочивала в Австрії

Леді Амелія Віндзор зараз теж, як і багато королівських особ, насолоджується відпусткою.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Леді Амелія Віндзор

Леді Амелія Віндзор / © Instagram Амелії Віндзор

29-річна британська аристократка поділилася серією гарних фотографій із Австрії, де проводить свої літні канікули.

Леді Амелія показала, як купалася в озері Вертер-Зе — престижне місце відпочинку для віденської аристократії. Дівчина опублікувала у своєму Instagram відео у бікіні та продемонструвала фоловерам, як купається у водоймі.

А ще Амелія Віндзор опублікувала одну добірку фото та відео, показавши, як плавають маленькі яхти, показала свої прогулянки із собакою та навіть чарівного кота мейн-куна.

«Багато сходів, купання та морських пейзажів 💙 А ще зустріч із чудовим мейн-куном», — написала під кадрами Амелія.

(гортайте фото праворуч)

Нагадаємо, раніше ми показували, якими знімками з відпочинку поділилася позашлюбна дочка князя Монако Альбера ІІ — Жасмін Гримальді.

