- Категорія
- Суспільство
- Час на прочитання
- 1 хв
У бікіні поплавала в озері: леді Амелія Віндзор показала, як відпочивала в Австрії
Леді Амелія Віндзор зараз теж, як і багато королівських особ, насолоджується відпусткою.
29-річна британська аристократка поділилася серією гарних фотографій із Австрії, де проводить свої літні канікули.
Леді Амелія показала, як купалася в озері Вертер-Зе — престижне місце відпочинку для віденської аристократії. Дівчина опублікувала у своєму Instagram відео у бікіні та продемонструвала фоловерам, як купається у водоймі.
А ще Амелія Віндзор опублікувала одну добірку фото та відео, показавши, як плавають маленькі яхти, показала свої прогулянки із собакою та навіть чарівного кота мейн-куна.
«Багато сходів, купання та морських пейзажів 💙 А ще зустріч із чудовим мейн-куном», — написала під кадрами Амелія.
