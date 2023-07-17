У білих джинсах і кедах: Джилл Байден із чоловіком потрапила в об'єктиви фотографів

Не часто першу леді можна побачити у повсякденному образі.

Фотографи зазнімкували президента Джо Байдена із дружиною Джилл Байден, коли вони з вікенду повернулися до Вашингтона.

Джо і Джилл Байдени / Фото: Associated Press

Перша леді обрала для перельоту зручний лук. На ній була легка вільна блакитна сорочка і білі вкорочені джинси. Підбори вона змінила на темно-сині кеди з білою гумовою підошвою.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл мала укладання з локонами, коричневі окуляри-авіатори, золоті підвіски на ланцюжках, масивні сережки-кліпси і золоті браслети та годинник.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Байден був одягнений у темно-синій костюм, білу сорочку у блакитну смужку і коричневі туфлі.

Нагадаємо, Джилл Байден минулого разу продемонструвала аутфіт у сукні від Akris у яскравий і веселий кольоровий принт у вигляді великих квадратів, що нагадували пікселі.

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