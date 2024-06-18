У білих джинсах і сорочці з бісером: стильна Джилл Байден в аеропорту

Президент США Джо Байден і його дружина Джилл Байден потрапили до об'єктивів папараці у міжнародному аеропорту Лос-Анджелеса, коли вони поверталися з передвиборної поїздки до Вашингтона.

Джо і Джилл Байдени / Фото: Associated Press

Для перельоту перша леді обрала блакитну сорочку, прикрашену бісером біля ґудзиків. Верх вона скомбінувала з білими прямими джинсами і блакитними кедами з білою гумовою підошвою.

У руці вона несла шкіряну сумку – з одного боку бежеву, а з іншого – кольору курної троянди. На обличчі у неї були чорні сонцезахисні окуляри, а на руках – золоті браслети.

Джо і Джилл Байдени / Фото: Associated Press

Коли Джилл вийшла з літака, то був уже вечір і вона одягла зверху блакитний жакет.

Джо і Джилл Байдени / Фото: Associated Press

На президентові була блакитна смугаста сорочка, чорний піджак, темно-сині штани, сині кросівки і чорна бейсболка.

Нагадаємо, біля суду Джилл Байден з'явилася у штанному костюмі, окулярах і на шпильках.

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