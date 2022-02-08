У білих кросівках та футболці: Олена Зеленська виступила на Diia Summit

У білих кросівках та футболці: Олена Зеленська виступила на Diia Summit

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у четвертому Diia Summit, який відбувся у "Палаці Україна" 8 лютого.

На сцені дружина президента з'явилася в лаконічному та сучасному діловому образі, поєднавши синій штанний костюм із кросівками-кедами та футболкою. Із прикрас Олена Зеленська обрала лише маленькі золоті сережки-пусети, а її волосся було укладене в елегантну зачіску.

Олена Зеленська / скриншот з відео

Під час свого виступу вона розповіла, що сама користується додатком "Дія", відзначила зручність сервісу, його новаторство та безбар'єрність.

Олена Зеленська / скриншот з відео

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