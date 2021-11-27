У білих штанах і з букетом квітів: фотографи заскочили Джилл Байден дорогою на літак

У білих штанах і з букетом квітів: фотографи заскочили Джилл Байден дорогою на літак

Перша леді США у повсякденній луці полетіла до штату Массачусетс.

Президент Джо Байден та його дружина Джилл Байден потрапили до об'єктивів фотографів, коли вони йшли на борт літака Air Force One на базі ВПС Ендрюс, штат Меріленд. Подружжя вирушило до Нантакету, штат Массачусетс.

Перша леді обрала для перельоту комфортний образ. На ній були білі штани, атласна блузка трав'яного кольору та жакет кольору хакі.

Джилл Байден / Associated Press

Аутфіт Джилл доповнила чорним шарфом, обмотаним навколо шиї, і замшево-шкіряними коричневими чоботями на низькому ходу.

Джилл Байден / Associated Press

Волосся вона зібрала в хвіст, підкреслила очі чорним олівцем і надягла на обличчя зелену атласну маску. У руках, прикрашених золотими браслетами, вона несла букет квітів.

Джилл Байден / Associated Press

Джо був одягнений у світло-блакитну сорочку, сірі штани, чорну бейсболку та чорні туфлі. У руці він ніс піджак.

Раніше пані Байден урочисто зустріла різдвяну ялинку біля Білого дому. На ній було малинове пальто та перлинні прикраси.

Джилл Байден / Associated Press

Джилл Байден / Associated Press

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