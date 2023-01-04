У білих штанях і блакитному шарфі: Джилл Байден повернулася з острова у Карибському морі

Президент США Джо Байден і його дружина Джилл Байден повернулися з новорічної відпустки, яку вони провели з родиною на острові Санта-Крус на Американських Віргінських островах, що у Карибському морі.

Джилл і Джо Байдени / Фото: Associated Press

Разом із ними повернулися до Вашингтону їхня донька Ешлі, онучка Наталі та онук Роберт Гантер.

Джо, Джилл і Наталі Байдени та Роберт Гантер / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Перша леді була одягнена у чорний жакет, чорний топ і білі штани. На шиї у неї був блакитний шарф. волосся вона розпустила, зробила легкий макіяж і прикрасила вуха золотими сережками.

Джилл і Джо Байдени / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше перша леді потрапила в об'єктиви папараці, коли йшла на вечерю. Одягнена вона була у свою улюблену шовкову сукню кольору індиго від бренду Lapointe з вирізами на рукавх.

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