У білих штанях і з ніжно-рожевими ліліями: Джилл Байден повернулась із Віргінських островів

Президент США Джо Байден і його дружина Джилл Байден повернулись із Американських Віргінських островів, де вони разом із родиною відсвяткували Новий рік.

Фотографи зазнімкували, як президентське подружжя вийшло з літака на Південній галявині Білого дому у Вашингтоні.

Джо і Джилл Байдени / Фото: Associated Press

На першій леді був той самий одяг, у якому вона летіла на острови напередодні Нового року: чорний жакет із рожевою підкладкою, джинсова сорочка, білі штани і сині кеди.

Свій аутфіт вона розбавила жовтим шарфом на шиї. У руках Джилл несла дві ніжно-рожеві лілії у пластиковій пляшці.

Джо і Джилл Байдени / Фото: Associated Press

Президент був одягнений у чорний піджак, смугасту сорочку, сині штани і чорні туфлі.

Нагадаємо, Джилл і Джо Байдени показали різдвяне фото.

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