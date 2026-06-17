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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Суспільство
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У білій ажурній і червоній: дружина прем’єр-міністра Великої Британії продемонструвала два гарних образи у сукнях

Обидва виходи Вікторії Стармер підтвердили її прихильність до лаконічної британської елегантності.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Кір і Вікторія Стармери

Кір і Вікторія Стармери / © Associated Press

Дружина прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера — Вікторія Стармер — на полях саміту G7 в Евіан-ле-Бен продемонструвала одразу два гарні образи.

На одному з заходів, яке для других половинок лідерів організувала Бріжит Макрон, вона з’явилася у романтичній білій сукні міді А-силуету. Вбрання мало глибокий виріз, короткі рукави з фігурним краєм і делікатний ажурний візерунок по всій довжині, який додавав образу легкості.

Вікторія Стармер / © Associated Press

Вікторія Стармер / © Associated Press

Аутфіт вона доповнила бежевими лакованими балетками, лаконічними сережками, тонким ланцюжком з підвіскою-перлиною й сонцезахисними окулярами. Волосся Вікторія уклала в локони.

Вікторія Стармер / © Associated Press

Вікторія Стармер / © Associated Press

Для іншої появи на полях саміту дружина британського прем’єра обрала червону сукню міді без рукавів, з м’яким драпіруванням і приталеним силуетом.

Кір і Вікторія Стармери / © Associated Press

Кір і Вікторія Стармери / © Associated Press

У ній Стармер мала стриманий і жіночний вигляд. Образ Вікторія доповнила бежевими гостроносими лакованими туфлями-човниками, сонцезахисними окулярами і делікатним намистом.

Кір і Вікторія Стармери / © Associated Press

Кір і Вікторія Стармери / © Associated Press

Нагадаємо, Вікторія Стармер на офіційній церемонії прибуття лідерів на саміт G7 постала у сукні кольору екрю і з червоною вишивкою.

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