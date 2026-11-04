У білій ажурній сорочці та спідниці з деніму: королева Максима у стильному образі з’явилася на заході

Королева Максима / © Getty Images

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Ці об'єкти отримують підтримку від організації The Sustainable Trade Initiative (IDH), яка допомагає впроваджувати механізми страхування на випадок неврожаю, а також надає можливості для отримання авансів із заробітної плати, формування заощаджень та пенсійного забезпечення.

Візит відбувся в рамках діяльності королеви як спеціального представника Генерального секретаря ООН з питань фінансової доступності для розвитку.

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Королева Максима / © Getty Images

Сьогодні під час виходу королева продемонструвала новий образ. На ній була біла сорочка з ажурними мотивами CHORUS, у поєднанні з якою Максима носила джинсову спідницю теж від бренду CHORUS, також прикрашену мереживним оздобленням. Її образ доповнював чорний шкіряний пояс із золотою пряжкою та шкіряні сині балетки. Також Максима зробила улюблений осінній червоний манікюр, одягла годинник на чорному шкіряному ремінці та кілька золотих браслетів на зап'ястя, а у вухах у неї були сережки із синім камінням. Її Величність зібрала волосся в хвіст і зробила денний макіяж.

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Королева Максима / © Getty Images

Раніше ми показували, який образ королева Максима обрала для свого першого виходу в рамках поїздки до Гани. Тоді вона віддала перевагу діловому луку в чорному кольорі.

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