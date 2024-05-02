У білій блузці, чорній спідниці та в човниках: стильну королеву Ранію заскочили біля готелю

Дружину короля Абдалли II бачили у районі Сохо. Ранія мала стильний вигляд і була у діловому образі, коли її зазнімкували папарацці під час прибуття до готелю, в якому вона зупинилася.

Її Величність одягла білу блузку з цікавим декором у вигляді кулі на шиї від Rabanne, доповнила образ чорною вовняною спідницею міді від Alexander McQueen, туфлями-човниками Jimmy Choo на підборах та сумкою Bottega Veneta з м'якої шкіри. У королеви було розпущене волосся, на обличчі був насичений макіяж, а манікюр виконаний у світлому відтінку.

Королева Ранія / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що незабаром король та королева Йорданії вперше стануть дідусем та бабусею. Їхній син кронпринц Хусейн та його дружина принцеса Раджва чекають на первістка, який має народитися влітку.

Королева Ранія та принцеса Раджва / Фото: Getty Images

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