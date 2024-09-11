У білій блузці і чорних штанях-палацо: Олена Зеленська на інтерв'ю

Олена Зеленська дала інтерв'ю для медіаплатформи "Ми – Україна". Під час нього вона розповіла про важливість теми безпеки дітей і молоді, яка буде основною темою на четвертому Саміті перших леді та джентльменів, що відбудеться у Києві завтра, 12 вересня.

"Центральною темою саміту стане безпека дітей та молоді у війні та військових конфліктах. На жаль, Україна нині найбільший експерт у цій темі. Але не забуватимемо, що багато країн переживали або саме зараз переживають подібне. Наприклад, війна на Балканах досі дається взнаки їхнім жителям. У всіх різний досвід. Але глобально мусимо визнати, що міжнародні запобіжники не працюють. Треба із цим щось робити. Говоритимемо про загрозу життю й здоров’ю дітей, а також про викрадення наших дітей росіянами. І обов’язково шукатимемо рішення", – зазначила перша леді.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

На інтерв'ю Зеленська постала у білій блузці без коміра і з декоративними ґудзиками спереду, яку вона поєднала з чорними штанями-палацо зі шкіряним поясом. Вбрання Олена доповнила чорними гостроносими туфлями-човниками.

Перша леді зробила елегантну зачіску, випустивши спереду пасма, ніжний макіяж і прикрасила вуха золотими сережками-кільцями.

Нагадаємо, Олена Зеленська під час онлайн-зустріч із Сінді Маккейн продемонструвала аутфіт у діловому бежевому жакеті без коміра і чорному топі.

Читайте також: