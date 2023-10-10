У білій блузці і з гарною зачіскою: новий образ Олени Зеленської

Олена Зеленська вчора, 9 жовтня, у Всесвітній день ментального здоров’я, заснованого ВООЗ 31 рік тому, опублікувала в Instagram відео. Перша леді зауважила, що нині дуже важливо чесно відповісти собі на питання "Ти як?", поставити його друзям і близьким та простягнути руку допомоги.

"Для України дата важлива як ніколи: стрес, який щодня витримуємо через російський напад, неможливо ігнорувати чи замовчувати. Українці самовіддані, відчайдушні й сміливі в захисті одне одного. Та чи вистачає наших душевних сил на самих себе?

Адже, щоб зберегти стійкість країни, мусимо зберегти кожен свою.

Як це зробити:

чесно аналізувати свої відчуття;

не соромитися звертатися по допомогу, якщо щось непокоїть", – зазначила Зеленська.

Вона написала, що Всеукраїнська програма ментального здоров’я "Ти як?" створена для того, щоб кожен знайшов психологічну допомогу тоді й там, коли вона потрібна.

"Щоб підтримати інших, підтримаймо себе. Нехай кожен наш день буде днем ментального здоров’я. Психологічна безпека цілої країни починається з кожного з нас", – додала дружина президента.

На відео Олена постала у білій блузці з широкими рукавами і коміром-стійкою. Образ перша леді доповнила легким макіяжем та гарною зачіскою з локонами і боковим проділом. У вухах у неї були золоті сережки-кільця.

Нагадаємо, Олена Зеленська у блакитному костюмі і з великими сережками взяла участь у національній премії для вчителів.

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