У білій блузці і з улюбленою зачіскою: Юлія Тимошенко виступила на погоджувальній раді

У білій блузці і з улюбленою зачіскою: Юлія Тимошенко виступила на погоджувальній раді

60-річна лідерка партії "Батьківщина" любить білий колір, тому часто вона з'являється на роботі у білосніжному вбранні.

Юлія Тимошенко сьогодні, 20 вересня, виступила на засіданні погоджувальної ради. Там нардепка продемонструвала діловий лук у білій блузці з накладними клапанами на надгрудних кишенях. Шкода, що через відсутність знімків, ми не знаємо, з чим же вона поєднала білий верх?

Образ політикиня доповнила зачіскою, з якою вона останнім часом ходить – Юлія Володимирівна збирає волосся у низький хвіст і кладе його на один бік, спереду вона випускає пасма.

Юлія Тимошенко/Скрин

Ніжний макіяж і лаконічні сережки завершили аутфіт Тимошенко.

Нагадаємо, нещодавно Тимошенко виклала у соцмережу романтичне фото з чоловіком і привітала його із річницею весілля.

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