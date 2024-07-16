У білій блузці і зі срібними сережками: Олена Зеленська провела онлайн- зустріч

Перша леді України у діловому луку у класичних кольорах з'явилася під час відеозв'язку.

Олена Зеленська провела онлайн-зустріч із першим джентльменом Словенії Алешом Мусаром, який є активним учасником Саміту перших леді та джентльменів, який вчетверте відбудеться цієї осені у Києві.

Вони обговорили підтримку Словенією протезування і реабілітації у львівському Superhumans Center та відбудову у співпраці із Фундацією Олени Зеленської лікарні в Ізюмі, яку зруйнували російські окупанти.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Перша леді зазначила, що цього разу буде порушена одна з найважливіших тем для нашої країни – безпека дітей в усіх її вимірах, починаючи з воєнних загроз і насильства в родині й закінчуючи шкільним булінгом.

"Оскільки доктор філософії Мусар давно цікавиться ще й захистом від дезінформації в сучасному суспільстві, то долучиться до панелі "Безпека молодого покоління у віртуальному вимірі". На ній обговоримо всі загрози, які чекають на дітей в інтернеті, та способи їх подолання.

Одна з навичок ментальної самооборони, яку має опанувати молодь України та світу, – відрізняти правду від брехні та протистояти маніпуляціям. Сподіваюся, саміт, як завжди, запропонує світові дієві відповіді на ці непрості питання", в –зазначила Зеленська.

Під час відеозв'язку Олена постала у діловому образі. На ній був чорний жакет і біла блузка. Вона зробила елегантний низький пучок, макіяж у ніжних відтінках, прикрасила вуха срібними сережками, а шию – срібним ланцюжком із підвіскою.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська у костюмі-трійці і з символічною брошкою виступила на науковій конференції.

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