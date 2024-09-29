У білій блузці та джинсах-кльош: королева Летиція з родиною приїхала до Галісії

Король і королева Іспанії вирушили до Галісії цими вихідними, щоб відсвяткувати 40-ву річницю приведення до присяги прапора класу ВМС короля Філіпа VI.

Королева Летиція та король Філіп VI також відвідали принцесу Леонор у Військово-морській школі Марін, де вона відвідувала військові заняття протягом кількох тижнів.

Для цього неформального виходу королева Летиція обрала повсякденний образ. Вона одягла розкльошені джинси з високою талією та білу блузку шведської фірми & Other Stories, яку раніше носила принцеса Леонор 2022 року. Образ королева доповнила круглими мокасинами та плетеною шкіряною сумкою від Mango, а також тренчем, який вона тримала у руці. Волосся її було розпущене, а макіяж денним.

Король Філіп VI, королева Летиція та їхня дочка принцеса Леонор / Фото: Getty Images

Принцеса Леонор була у білій формі ВМС Іспанії, незважаючи на те, що це був її вихідний, оскільки вона брала активну участь у військовій підготовці. А король Філіп VI одягнув блакитну сорочку в смужку, синю куртку та світлі джинси у поєднанні з туфлями.

Нагадаємо, нещодавно королева Летиція відвідала Мілан, де з'явилася в красивій червоній сукні Salvatore Ferragamo та бежевому тренчі.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

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